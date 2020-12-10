Турция пригрозила ЕС ответными санкциями из-за конфликта в Средиземноморье

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)

План ЕС по введению дополнительных санкций против Турции приведет к обратным результатам. Он также затруднит возможность достижения соглашения по растущему греко-турецкому противостоянию в Восточном Средиземноморье относительно газовых ресурсов.

Об этом заявил главный советник президента Турции Ибрагим Калин, пишет The Guardian.

Калин призвал ЕС не допустить, чтобы его повестка дня "была сокращена или захвачена одной или двумя странами", имея в виду Грецию, Кипр и Францию. Эти страны ЕС настаивают на введении санкций.

"Санкции не действуют. Произойдет обратный эффект. Все в итоге проиграют", - скащал Калин.

Напомним, ожидается, что Европейский союз наложит санкции на большее количество турецких компаний и лиц, ответственных за бурение в спорных водах Средиземного моря. Проект заявления подготовлен лидерам ЕС для согласования на саммите в четверг, 10 декабря.

РБК-Украина писало, что в конце октября Турция расширила разведку полезных ископаемых на спорном с Грецией и Кипром шельфе. В Афинах раскритиковали Анкару за такие действия и пообещали подать жалобу.