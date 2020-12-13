Через дефіцит на тлі Brexit: у Британії закликали магазини запастися продуктами

Рада міністрів Великобританії рекомендує магазинам зробити запаси продуктів. Влада побоюється дефіциту в разі виходу країни з Європейського союзу без торговельної угоди.

Про це повідомляє видання "The Times".

Зазначено, що виробників попередили про можливий брак овочів у наступні три місяці.

Фахівці з надзвичайного планування допускають, що вихід з ЄС без угоди викличе купівельний ажіотаж, який перевищить той, що спостерігався у перші місяці пандемії коронавірусу.

Крім того, влада радить постачальникам ліків, медичного обладнання і вакцин запастися товарами, яких би вистачило на шість тижнів.

Financial Times звертає увагу, що, за словами глави британського ритейлера Tesco Джона Аллана, в разі Brexit без угоди ціни на продукти можуть зрости на 3-5%, а брак свіжих продуктів - тривати два місяці.

Дослідження Лондонської школи економіки свідчить, що ціни на окремі види сирів можуть вирости на 55%, вартість інших молочних продуктів, а також м'яса, що поставляються зараз з ЄС, може збільшитися більш ніж на одну п'яту частину.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон допустив, що між країною і ЄС не буде підписана торгівельна угода.

Як писало РБК-Україна, 9 грудня багатогодинна зустріч голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен і прем'єра Великобританії у Брюсселі завершилася безрезультатно.

Нагадаємо, 19 листопада стало відомо, що переговори Британії та ЄС по Brexit припинені.