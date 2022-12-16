Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс у 2,6 раза, - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-жовтні 2022 року зросло у 2,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 7,05 млрд доларів із 2,69 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України .

Отже, експорт товарів з України за вказаний період порівняно з січнем-жовтнем 2021 року скоротився на 32,3%, імпорт - на 23,2%.

Так, за 10 місяців цього року експорт товарів становив 36,86 млрд доларів (67,7% порівняно з аналогічним періодом торік), імпорт - 43,91 млрд доларів (76,8%). При цьому негативне сальдо становило 7,05 млрд доларів.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що середні ціни на продукти харчування в листопаді 2022 року порівняно з груднем минулого року зросли на 33,5%. Це вище за загальну інфляцію, яка становила 25,7%.

Додамо, Держстат України оприлюднив першу оцінку реального ВВП країни у ІІІ кварталі 2022 року: економіка впала на 30,8% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Проте, за прогнозом уряду, реальний ВВП зросте на 3,2% після падіння на 32,0% у 2022 році.

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