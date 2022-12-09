Інфляція в Україні сповільнилася: що подорожчало за останній місяць

Споживчі ціни в Україні в листопаді 2022 року у порівнянні з листопадом минулого року зросли на 26,5%. Річна інфляція дещо сповільнилася, оскільки у жовтні вона становила 26,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, порівняно із жовтнем ціни зросли на 0,7%. З початку року інфляція становила 25,7%.

Продукти харчування в Україні за листопад подорожчали на 0,5%. Найбільше подорожчали яйця - на 10,6%. Овочі подешевшали за місяць на 1,6%, але коштують на 63,2% дорожче, ніж рік тому.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,0%, на одяг та взуття – знизилися на 1,6%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,2%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 1,0%, охорона здоров'я на 1,0%, транспорт на 1,0%, ціни на зв'язок зросли на 1,3%, на відпочинок та культуру на 1,0%, ціни на освіту не змінилися, ресторани та готелі подорожчали на 2,3%, різні товари та послуги на 3,3%.

Таким чином, інфляція перебуває на максимумі з лютого 2016 року, коли вона становила 32,7%.