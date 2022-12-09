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Інфляція в Україні сповільнилася: що подорожчало за останній місяць

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Україна, П'ятниця 09 грудня 2022 15:00
Інфляція в Україні сповільнилася: що подорожчало за останній місяць Фото: інфляція в Україні сповільнилася до 26,5% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні в листопаді 2022 року у порівнянні з листопадом минулого року зросли на 26,5%. Річна інфляція дещо сповільнилася, оскільки у жовтні вона становила 26,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, порівняно із жовтнем ціни зросли на 0,7%. З початку року інфляція становила 25,7%.

Інфляція в Україні сповільнилася: що подорожчало за останній місяць

Продукти харчування в Україні за листопад подорожчали на 0,5%. Найбільше подорожчали яйця - на 10,6%. Овочі подешевшали за місяць на 1,6%, але коштують на 63,2% дорожче, ніж рік тому.

Інфляція в Україні сповільнилася: що подорожчало за останній місяць

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,0%, на одяг та взуття – знизилися на 1,6%.

Інфляція в Україні сповільнилася: що подорожчало за останній місяць

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,2%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 1,0%, охорона здоров'я на 1,0%, транспорт на 1,0%, ціни на зв'язок зросли на 1,3%, на відпочинок та культуру на 1,0%, ціни на освіту не змінилися, ресторани та готелі подорожчали на 2,3%, різні товари та послуги на 3,3%.

Таким чином, інфляція перебуває на максимумі з лютого 2016 року, коли вона становила 32,7%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2022 року становитиме 30%. 2023 року інфляція сповільниться до 20,8%, а 2024 року - до 9,4%.

Зазначимо, уряд очікує, що інфляція в Україні становитиме 29,3% у 2022 році та 28,0% у 2023 році.

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Державна служба статистики Інфляція в Україні
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