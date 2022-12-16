Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс у 2,6 раза, - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-жовтні 2022 року зросло у 2,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 7,05 млрд доларів із 2,69 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

Так, за 10 місяців цього року експорт товарів становив 36,86 млрд доларів (67,7% порівняно з аналогічним періодом торік), імпорт - 43,91 млрд доларів (76,8%). При цьому негативне сальдо становило 7,05 млрд доларів. Отже, експорт товарів з України за вказаний період порівняно з січнем-жовтнем 2021 року скоротився на 32,3%, імпорт - на 23,2%. Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 230 країн світу. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,84 (у січні-жовтні 2021 року - 0,95).