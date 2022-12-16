Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос в 2,6 раза, - Госстат

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-октябре 2022 года выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 7,05 млрд долларов с 2,69 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины .

Так, за 10 месяцев этого года экспорт товаров составил 36,86 млрд долларов (67,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году), импорт - 43,91 млрд долларов (76,8%). При этом отрицательное сальдо составило 7,05 млрд долларов.

Таким образом, экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с январем-октябрем 2021 года сократился на 32,3%, импорт - на 23,2%.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 230 стран мира.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,84 (в январе-октябре 2021 года - 0,95).