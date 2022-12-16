Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос в 2,6 раза, - Госстат
Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-октябре 2022 года выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 7,05 млрд долларов с 2,69 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
Так, за 10 месяцев этого года экспорт товаров составил 36,86 млрд долларов (67,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году), импорт - 43,91 млрд долларов (76,8%). При этом отрицательное сальдо составило 7,05 млрд долларов.
Таким образом, экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с январем-октябрем 2021 года сократился на 32,3%, импорт - на 23,2%.
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 230 стран мира.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,84 (в январе-октябре 2021 года - 0,95).
Недавно РБК-Украина сообщало, что средние цены на продукты питания в ноябре 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 33,5%. Это выше общей инфляции, которая составляла 25,7%.
Госстат Украины обнародовал первую оценку реального ВВП страны в ІІІ квартале 2022 года: экономика упала на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Однако, по прогнозу правительства, реальный ВВП вырастет на 3,2% после падения на 32,0% в 2022 году.
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