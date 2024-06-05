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Дефіцит значний. "Укренерго" попереджає - відключення сьогодні можуть бути більше 4 годин

Фото: дефіцит в енергосистемі значний, відключення сьогодні можуть бути тривалими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 5 червня, в енергосистемі Україні зафіксовано значний дефіцит. Відключення світла можуть бути довше 4 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

"Якщо наші колеги будуть вкладатися в ті ліміти, які ми визначаємо на цей день, то відключення будуть плановими. Але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може бути значною. Це може бути 4 години, може бути і більше", - розповів Кудрицький. 

Як нагадують в "Укренерго", причиною застосування заходів обмеження є наслідки шести ракетних обстрілів Росією по українських електростанціях. Наразі вони не здатні виробляти необхідну кількість електроенергії, у зв'язку з чим для подолання імпорту залучають аварійну допомогу з Європи. 

Імпорт протягом доби здійснюється з: 

  • Румунії; 
  • Польщі; 
  • Угорщини; 
  • Молдови. 

Відключення світла 

Вранці внаслідок відключення одного з енергооб'єктів були знеструмлені побутові та промислові споживачі Павлограду. 

Також були знеструмлені 256 населених пунктів в низці областей через погодні умови. 

З інших причин без енергоживлення 454 населені пункти.

Ситуація зі світлом в Україні 

Останні місяці російські терористи посилили масовані удари проти України. Під удари потрапляла енергетична інфраструктура, що призвело до повернення графіків відключення. 

Також з 1 червня в Україні почав діяти новий тариф на світло, який було підвищено на 60%. Як розповідав директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, це дозволить профінансувати ремонти електростанцій.

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Укренерго