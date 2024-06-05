Дефицит значительный. "Укрэнерго" предупреждает - отключения сегодня могут быть более 4 часов

"Если наши коллеги будут укладываться в те лимиты, которые мы определяем на этот день, то отключения будут плановыми. Но дефицит достаточно значительный, поэтому продолжительность этих отключений, к сожалению, тоже может быть значительной. Это может быть 4 часа, может быть и больше", - рассказал Кудрицкий.

Как напоминают в "Укрэнерго", причиной применения мер ограничения являются последствия шести ракетных обстрелов Россией по украинским электростанциям. Сейчас они не способны производить необходимое количество электроэнергии, в связи с чем для преодоления импорта привлекают аварийную помощь из Европы.

Импорт в течение суток осуществляется из:

Румынии;

Польши;

Венгрии;

Молдовы.

Отключение света

Утром в результате отключения одного из энергообъектов были обесточены бытовые и промышленные потребители Павлограда.

Также были обесточены 256 населенных пунктов в ряде областей из-за погодных условий.

По другим причинам без энергопитания 454 населенных пункта.

Ситуация со светом в Украине

Последние месяцы российские террористы усилили массированные удары против Украины. Под удары попадала энергетическая инфраструктура, что привело к возвращению графиков отключения.

Также с 1 июня в Украине начал действовать новый тариф на свет, который был повышен на 60%. Как рассказывал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, это позволит профинансировать ремонт электростанций.