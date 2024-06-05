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Дефицит значительный. "Укрэнерго" предупреждает - отключения сегодня могут быть более 4 часов

Фото: дефицит в энергосистеме значителен, отключения сегодня могут быть длительными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 5 июня, в энергосистеме Украины зафиксирован значительный дефицит. Отключения света могут быть дольше 4 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.

"Если наши коллеги будут укладываться в те лимиты, которые мы определяем на этот день, то отключения будут плановыми. Но дефицит достаточно значительный, поэтому продолжительность этих отключений, к сожалению, тоже может быть значительной. Это может быть 4 часа, может быть и больше", - рассказал Кудрицкий. 

Как напоминают в "Укрэнерго", причиной применения мер ограничения являются последствия шести ракетных обстрелов Россией по украинским электростанциям. Сейчас они не способны производить необходимое количество электроэнергии, в связи с чем для преодоления импорта привлекают аварийную помощь из Европы. 

Импорт в течение суток осуществляется из: 

  • Румынии; 
  • Польши; 
  • Венгрии; 
  • Молдовы. 

Отключение света 

Утром в результате отключения одного из энергообъектов были обесточены бытовые и промышленные потребители Павлограда. 

Также были обесточены 256 населенных пунктов в ряде областей из-за погодных условий. 

По другим причинам без энергопитания 454 населенных пункта.

Ситуация со светом в Украине

Последние месяцы российские террористы усилили массированные удары против Украины. Под удары попадала энергетическая инфраструктура, что привело к возвращению графиков отключения. 

Также с 1 июня в Украине начал действовать новый тариф на свет, который был повышен на 60%. Как рассказывал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, это позволит профинансировать ремонт электростанций.

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Укрэнерго