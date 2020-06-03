Дефицит воды в Крыму объяснили "наибольшей засухой за 150 лет"

Дефицит воды в аннексированном Крыму подконтрольные Кремлю "власти" объяснили "наибольшей засухой за 150 лет". По словам так называемого "главы Крыма", засуха стала в этом году основной проблемой полуострова.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Из-за этого, в частности, страдает сельскохозяйственная сфера в аннексированном Крыму.

"На сегодняшний день основная проблема - это засуха. К сожалению, год - один из самых сухих. По итогам 150 лет наблюдений наименьшее количество осадков выпало в этом году, такого практически никогда не было", - сказал Аксенов.

По его словам, в последние дни погода изменилась "в лучшую сторону" - на полуострове местами идут дожди.

Отметим, к 1 июня уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался в 2,3 раза ниже, чем было к лету прошлого года. До российского вторжения в Крым 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий из материковой Украины. После аннексии Украина перестала поставлять туда воду.

Кроме того, в мае на полуострове дождливыми были 7 дней из 31.

Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, заявил, что оккупантам не хватает воды для строительства жилья для военнослужащих и для переселенных с территории РФ жителей. По его словам, решение этой проблемы возможно лишь путем поставки днепровской воды с материковой части Украины.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать России с водоснабжением на территории оккупированного Крыма.

Также глава правительства Денис Шмигаль заявлял, что Украина не будет поставлять в Крым воду для промышленных и военных нужд.

Кроме этого, вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщал, что возобновления поставок воды в оккупированный Россией Крым возможно после освобождения оккупированных территорий.