Дефіцит валюти зростає: НБУ продав із резервів рекордний із січня обсяг доларів

Національний банк України (НБУ) у вересні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,691 млрд доларів. Це найбільший обсяг із січня поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Всього з початку року НБУ для підтримки балансу на ринку продав 19,267 млрд доларів.

Проте, ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, у вересні Україна отримала 3 млрд доларів. Грантові кошти, що надаються на безповоротних умовах, становили понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги.

Серед донорів у вересні 2023 року:

Європейський Союз - 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);

Сполучені Штати Америки - 1,25 млрд доларів (грант);

Світовий банк під гарантії Великобританії - 100 млн доларів (пільгове фінансування).

Валютний ринок під час війни

З початку війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні щодо долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного, - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що навіть після ухвалення рішення про перехід до більшої гнучкості курсу НБУ і надалі братиме активну участь у торгах на валютному ринку, покриваючи структурний дефіцит між попитом та пропозицією валюти.

"Завдяки цьому курс зможе коливатися в обидві сторони - не лише послаблюватися, а й зміцнюватися, реагуючи на зміну саме балансу попиту та пропозиції на валютному ринку, а не обсяги попиту та пропозиції як такі", - повідомив голова НБУ.