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Дефіцит валюти зростає: НБУ продав із резервів рекордний із січня обсяг доларів

Україна, Понеділок 02 жовтня 2023 08:06
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Дефіцит валюти зростає: НБУ продав із резервів рекордний із січня обсяг доларів Фото: НБУ продав рекордний обсяг валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) у вересні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,691 млрд доларів. Це найбільший обсяг із січня поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Всього з початку року НБУ для підтримки балансу на ринку продав 19,267 млрд доларів.

Дефіцит валюти зростає: НБУ продав із резервів рекордний із січня обсяг доларів

Проте, ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, у вересні Україна отримала 3 млрд доларів. Грантові кошти, що надаються на безповоротних умовах, становили понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги.

Серед донорів у вересні 2023 року:

  • Європейський Союз - 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);
  • Сполучені Штати Америки - 1,25 млрд доларів (грант);
  • Світовий банк під гарантії Великобританії - 100 млн доларів (пільгове фінансування).

Валютний ринок під час війни

З початку війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні щодо долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного, - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що навіть після ухвалення рішення про перехід до більшої гнучкості курсу НБУ і надалі братиме активну участь у торгах на валютному ринку, покриваючи структурний дефіцит між попитом та пропозицією валюти.

"Завдяки цьому курс зможе коливатися в обидві сторони - не лише послаблюватися, а й зміцнюватися, реагуючи на зміну саме балансу попиту та пропозиції на валютному ринку, а не обсяги попиту та пропозиції як такі", - повідомив голова НБУ.

Зазначимо, за 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним та незрівнянним з попередніми роками.

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