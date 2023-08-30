ua en ru
Ср, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У НБУ назвали "стелю" за курсом долара для обмінників та банків

Україна, Середа 30 серпня 2023 14:37
UA EN RU
У НБУ назвали "стелю" за курсом долара для обмінників та банків Фото: курс долара не буде відхилятися занадто сильно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нова Стратегія розвитку фінансового сектору України передбачає, що курс долара на готівковому ринку не повинен відхилятися від офіційного більш ніж на 5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст Стратегії.

Індикатори реалізації Стратегії в короткостроковій перспективі під час спротиву російській агресії передбачають:

  • Утримання спреду між готівковим і офіційним курсом, гривня до долара США, менше 5%.

Як зазначається в документі, валютний ринок усе ще потребує втручання, оскільки він не в змозі збалансувати себе, та є високий попит на іноземну валюту з боку підприємств і домашніх господарств. У зв’язку з цим НБУ продовжує компенсувати дефіцит іноземної валюти на ринку та проводити політику фіксованого курсу.

"НБУ, як тільки дозволить ситуація, має намір поступово перейти до більш гнучкого валютного курсу, пом’якшити валютний контроль та повернутися до режиму інфляційного таргетування", - йдеться в стратегії.

Офіційний та готівковий курс

З початком війни НБУ запровадив низку валютних обмежень як для громадян, так і для підприємств.

НБУ з липня минулого року тримає офіційний курс гривні до долара на рівні 36,6. Водночас станом на 30 серпня курс на готівковому ринку становить 38,0 гривень, тобто відхиляється на 3,8%. Влітку минулого року спред досягав 30%, коли НБУ ще тримав курс на рівні 29,25 гривень за долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Курс долара
NEWS
РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили
РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили
DAILY
Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше