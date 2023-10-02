Дефицит валюты растет: НБУ продал из резервов рекордный с января объем долларов
Национальный банк Украины (НБУ) в сентябре 2023 продал на межбанковском валютном рынке 2,691 млрд долларов. Это самый большой объем с января текущего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Всего с начала года НБУ для поддержания баланса на рынке продал 19,267 млрд долларов.
Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи. По данным Минфина, в сентябре Украина получила 3 млрд долларов. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили более 40% из общего объема финансовой помощи.
Среди доноров в сентябре 2023 года:
- Европейский Союз - 1,6 млрд долларов (льготное финансирование);
- Соединенные Штаты Америки - 1,25 млрд долларов (грант);
- Всемирный банк под гарантии Великобритании - 100 млн долларов (льготное финансирование).
Валютный рынок во время войны
С начала войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что даже после принятия решения о переходе к большей гибкости курса НБУ и в дальнейшем будет активно участвовать в торгах на валютном рынке, покрывая структурный дефицит между спросом и предложением валюты.
"Благодаря этому курс сможет колебаться в обе стороны - не только ослабляться, но и укрепляться, реагируя на изменение именно баланса спроса и предложения на валютном рынке, а не объемы спроса и предложения как таковые", - сообщил глава НБУ.
Отметим, за 2022 год НБУ продал на межбанке 24,95 млрд долларов. Этот объем является рекордным и несравнимым с предыдущими годами.