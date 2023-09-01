Умови переходу до плаваючого курсу гривні до долара все ще формуються, - голова НБУ

Національний банк України ухвалить рішення про перехід до більшої гнучкості обмінного курсу лише тоді, коли будуть забезпечені необхідні передумови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку голови НБУ Андрія Пишного для видання " Економічна правда ".

"Наразі вони все ще формуються", - написав він.

За його словами, щоб пересвідчитися у наявності умов, НБУ оцінюватиме динаміку низки ключових параметрів. Серед них: інфляція та інфляційні очікування; рівень міжнародних резервів і стійкість валютного ринку; реальні процентні ставки за гривневими інструментами з точки зору їх привабливості для вкладників.

Як зазначив Пишний, навіть після ухвалення рішення про перехід до більшої гнучкості курсу НБУ і надалі братиме активну участь у торгах на валютному ринку, покриваючи структурний дефіцит між попитом і пропозицією валюти.

"Завдяки цьому курс зможе коливатися в обидва боки - не лише послаблюватися, а й зміцнюватися, реагуючи на зміну саме балансу попиту та пропозиції на валютному ринку, а не на обсяги попиту та пропозиції як такі", - повідомив він голова НБУ.

Пишний впевнений, що такий підхід дасть змогу зберегти стійкість валютного ринку за поступового збільшення гнучкості курсу.

"Національний банк має достатньо тривалий досвід згладжування коливань, а також цілий арсенал інструментів у запасі для забезпечення курсової стійкості", - додав він.

Фіксований курс

З початком війни НБУ запровадив низку валютних обмежень як для громадян, так і для підприємств. НБУ з липня минулого року тримає офіційний курс гривні до долара на рівні 36,6.

НБУ планує перейти до гнучкого курсу долара, що передбачає контроль і при необхідності коригування ситуації на ринку.

Зокрема, "у міру формування належних макроекономічних та фінансових передумов НБУ відійде від фіксації офіційного курсу до більшої гнучкості обмінного курсу, коливання якого мають відображати зміни попиту та пропозиції валюти на ринку".

Нова Стратегія розвитку фінансового сектору України передбачає, що курс долара на готівковому ринку не повинен відхилятися від офіційного більш ніж на 5%. Станом на 31 серпня курс на готівковому ринку становить 38,1 гривень, тобто відхиляється на 4,1%.