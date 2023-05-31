Дефіцит товару і персоналу. Reuters розповіло про вплив санкцій на продавців одягу в РФ

"Російські дизайнери та бренди намагаються зайняти нішу, яка за останні 15 місяців сильно постраждала через західні санкції", - йдеться у матеріалі.

Ксенія Жданова, яка керує власним брендом одягу KSEW, розповіла, що найбільшою проблемою для РФ є міжнародні угоди, оскільки тепер їх стало важче проводити. Вона пояснила, що російська промисловість надзвичайно залежить від імпорту.

Ще однією проблемою є брак персоналу. Reuters пише, що в Росії не вистачає швачок і фахівців з текстилю. Звичайні росіяни намагаються зробити вигляд, що західні санкції на них не вплинули, проте водночас вони заявляють про високі ціни на товар. Деякі з них їздять за одягом до Казахстану, оскільки не всі бренди завозять до РФ.

Західні бренди у Росії

Після початку вторгнення низка західних компаній поспішили продати свої активи та залишити ринок Росії. Частина з них уже встигла це зробити, а частина завершує процедурні угоди і досі.

Також певна кількість компаній залишилася працювати в РФ і поки не планують продавати свій бізнес.