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Дефіцит товару і персоналу. Reuters розповіло про вплив санкцій на продавців одягу в РФ

Фото: Люди (freepik com)
Автор: Дмитро Браславський

Сотні іноземних роздрібних продавців покинули Росію після початку війни, а галузь втратила приблизно 2,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Російські дизайнери та бренди намагаються зайняти нішу, яка за останні 15 місяців сильно постраждала через західні санкції", - йдеться у матеріалі.

Ксенія Жданова, яка керує власним брендом одягу KSEW, розповіла, що найбільшою проблемою для РФ є міжнародні угоди, оскільки тепер їх стало важче проводити. Вона пояснила, що російська промисловість надзвичайно залежить від імпорту.

Ще однією проблемою є брак персоналу. Reuters пише, що в Росії не вистачає швачок і фахівців з текстилю. Звичайні росіяни намагаються зробити вигляд, що західні санкції на них не вплинули, проте водночас вони заявляють про високі ціни на товар. Деякі з них їздять за одягом до Казахстану, оскільки не всі бренди завозять до РФ.

Західні бренди у Росії

Після початку вторгнення низка західних компаній поспішили продати свої активи та залишити ринок Росії. Частина з них уже встигла це зробити, а частина завершує процедурні угоди і досі.

Також певна кількість компаній залишилася працювати в РФ і поки не планують продавати свій бізнес.

Нагадаємо, що компанія Inditex, яка володіє магазинами одягу Zara та Bershka, продає свій бізнес у Росії. Відповідний дозвіл вона отримала від влади країни-агресора.

Іспанський ритейлер модного одягу Tendam знову відкриє свої магазини в Росії через компанію в Білорусі.

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