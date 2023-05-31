RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дефицит товара и персонала. Reuters рассказало о влиянии санкций на продавцов одежды в РФ

Фото: Люди (freepik com)
Автор: Дмитрий Браславский

Сотни иностранных розничных продавцов покинули Россию после начала войны, а отрасль потеряла примерно 2,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Российские дизайнеры и бренды пытаются занять нишу, которая за последние 15 месяцев сильно пострадала из-за западных санкций", - говорится в материале.

Ксения Жданова, которая руководит собственным брендом одежды KSEW, рассказала, что самой большой проблемой для РФ являются международные соглашения, поскольку теперь их стало труднее проводить. Она объяснила, что российская промышленность чрезвычайно зависит от импорта.

Еще одной проблемой является нехватка персонала. Reuters пишет, что в России не хватает швей и специалистов по текстилю. Обычные россияне пытаются сделать вид, что западные санкции на них не повлияли, однако в то же время они заявляют о высоких ценах на товар. Некоторые из них ездят за одеждой в Казахстан, поскольку не все бренды завозят в РФ.

Западные бренды в России

После начала вторжения ряд западных компаний поспешили продать свои активы и покинуть рынок России. Часть из них уже успела это сделать, а часть завершает процедурные сделки до сих пор.

Также определенное количество компаний осталось работать в РФ и пока не планируют продавать свой бизнес.

Напомним, что компания Inditex, владеющая магазинами одежды Zara и Bershka, продает свой бизнес в России. Соответствующее разрешение она получила от власти страны-агрессора.

Испанский ритейлер модной одежды Tendam снова откроет свои магазины в России через компанию в Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМосква