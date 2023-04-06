Власник Zara та Bershka домовився про продаж бізнесу в Росії, - FT

Компанія Inditex, яка володіє магазинами одягу Zara та Bershka, продає свій бізнес у Росії. Відповідний дозвіл вона отримала від влади країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як зазначає видання, у Росії зобов'язали кожну західну компанію, яка продає або передає свій бізнес до РФ, отримати дозвіл російської комісії з іноземних інвестицій. Inditex отримала таку згоду наприкінці березня та продає свою бізнес компанії з ОАЕ.

За інформацією джерел FT, покупець є "дочкою" компанії Daher Group, яку створили для цієї угоди.

Варто зауважити, що Inditex припинила діяльність у Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.