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Іспанський ритейлер модного одягу Tendam повернеться на ринок РФ через компанію в Білорусі

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Вівторок 25 квітня 2023 21:07
Іспанський ритейлер модного одягу Tendam повернеться на ринок РФ через компанію в Білорусі Фото: генеральний директор Tendam Жауме Мікель (twitter.com/TendamRetail)
Автор: Дмитро Браславський

Іспанський ритейлер модного одягу Tendam знову відкриє свої магазини в Росії через компанію в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Tendam Жауме Мікеля, яку приводить Reuters.

Подібним чином раніше зробила компанія Mango, яка торік передала свої магазини російським компаніям.

Третій за величиною ритейлер модного одягу в Іспанії закрив свої 19 магазинів у Росії у березні минулого року.

"У березні Tendam домовилася з білоруською компанією ALC Belvirineja про передачу свого бізнесу в Росії за франчайзинговою угодою", - сказав Мікель

Він додав, що не знає, чи повернеться компанія до Росії у майбутньому чи продовжить працювати там через франшизу. Компанія мала близько 400 співробітників у Росії, і до війни на цю країну припадало 2% її продажів.

Нагадаємо, що міжнародна іспанська компанія Inditex Group може повернутись на український ринок вже в листопаді цього року.

Ми повідомляли, що власник Zara та Bershka домовився про продаж бізнесу в Росії.

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