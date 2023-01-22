Дефіцит все ще значний. В YASNO розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

Фото: дефіцит в енергосистемі столиці все ще значний (Getty Images)

Дефіцит у енергосистемі столиці все ще залишається значним, проте у місті продовжують діяти графіки відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.