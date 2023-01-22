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Дефіцит все ще значний. В YASNO розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

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Київ, Неділя 22 січня 2023 21:47
Дефіцит все ще значний. В YASNO розповіли про ситуацію зі світлом у Києві Фото: дефіцит в енергосистемі столиці все ще значний (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Дефіцит у енергосистемі столиці все ще залишається значним, проте у місті продовжують діяти графіки відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Дефіцит у системі все ще залишається значним, хоча сьогодні мали дещо більші ліміти і Київ був у графіках", - написав Коваленко.

За його словами завтра у Києві діятимуть обмеження 948 МВт вдень і 608 МВт вночі. Це дозволить забезпечити 65% потреби в електроенергії у пікові години. Тобто місто залишиться у графіках.

Нагадаємо, Київ перейшов до стабілізаційних відключень світла. Графіки відключень за адресою у столиці можна знайти на сайті ДТЕК за посиланням.

Також раніше ми писали, що Держенергонагляд пояснив, чому у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях складна ситуація зі світлом.

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Київ відключеня світла Електроенергія
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