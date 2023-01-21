Держенергонагляд пояснив, чому у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях складна ситуація зі світлом

Через російські атаки у Київській, Одеській та Дніпропетровській області аварійні відключення відбуваються майже так же часто, як і у прифронтових регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держенергонагляду.

Зокрема, з початку року відомство отримало більш ніж 3 тис. звернень від споживачів, третина з яких стосувалась недотримання операторами систем розподілу графіків обмеження електропостачання.

"Необхідно нагадати - під час введення аварійних відключень з боку НЕК "Укренерго" графіки обмеження електропостачання не діють. Тому під час перевірки Держенергонаглядом операторів систем розподілу у більшості таких випадків недотримання графіків обмеження електропостачання не підтверджується", - зазначають у Держенергонагляді.

Зазначається, що більшість таких звернень були від споживачів у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Держенергонагляд підкреслює, що енергетичні об’єкти на Київщині зазнають атак від самого початку повномасштабного вторгнення. Водночас, енергооб’єкти Одещини зазнали значних руйнувань внаслідок атак 10 грудня та 14 січня, а Дніпропетровщина є прифронтовим регіоном, який зазнає обстрілів майже щодня.

"Відповідно аварійні вимкнення, як і у прифронтових регіонах, тут стали майже постійними. У всіх випадках, навіть за наявності всіх необхідних людських та матеріальних ресурсів, на відновлення інфраструктури необхідний певний час, інколи, нажаль, тривалий", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, з жовтня росія почала масовано атакувати Україну ракетами та дронами. Основною ціллю цих атак стали об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури.

Внаслідок атак в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.