Дефицит все еще значительный. В YASNO рассказали о ситуации со светом в Киеве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Дефицит в системе все еще остается значительным, хотя сегодня имели несколько большие лимиты и Киев был в графиках", - написал Коваленко.

По его словам, завтра в Киеве будут действовать ограничения 948 МВт днем и 608 МВт ночью. Это позволит обеспечить 65% потребности в электроэнергии в пиковые часы. То есть, город останется в графиках.