Київ та Одеса повернулися до графіків відключення світла: де їх знайти
Київ та Одеса сьогодні, 19 січня, перейшла до стабілізаційних відключень світла. Тепер у регіонах електроенергію вимикають за графіками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Сьогодні у Києві та області почали діяти нові графіки обмежень. Згідно з ними, кияни 2 години будуть зі світлом. Сірим кольором у графіку показані можливі відключення та гарантовані відключення.
Графіки відключень за адресою у столиці можна знайти на сайті ДТЕК за посиланням (для області)
Фото: графіки відключень світла у Києві на 19 січня (dtek-kem.com.ua)
В Одесі та області сьогодні теж діють планові відключення електроенергії. Регіон перейшов до графіків "4 через 4". Графіки можна на сайті ДТЕК за посиланням.
Фото: графіки відключень світла в Одесі на 19 січня (dtek-kem.com.ua)
Водночас у Дніпропетровській та Донецькій областях ситуація залишається важкою. У регіонах діють екстрені відключення світла.
Нагадаємо, вчора енергетики повідомляли, що Київ та Одеса сьогодні повернуться до стабілізаційних відключень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.