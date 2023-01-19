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Київ та Одеса повернулися до графіків відключення світла: де їх знайти

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Київ, Одеса, Четвер 19 січня 2023 08:39
Київ та Одеса повернулися до графіків відключення світла: де їх знайти Фото: Київ та Одеса повертаються до планових відключень світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Київ та Одеса сьогодні, 19 січня, перейшла до стабілізаційних відключень світла. Тепер у регіонах електроенергію вимикають за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Сьогодні у Києві та області почали діяти нові графіки обмежень. Згідно з ними, кияни 2 години будуть зі світлом. Сірим кольором у графіку показані можливі відключення та гарантовані відключення.

Графіки відключень за адресою у столиці можна знайти на сайті ДТЕК за посиланням (для області)

Київ та Одеса повернулися до графіків відключення світла: де їх знайти

Фото: графіки відключень світла у Києві на 19 січня (dtek-kem.com.ua)

В Одесі та області сьогодні теж діють планові відключення електроенергії. Регіон перейшов до графіків "4 через 4". Графіки можна на сайті ДТЕК за посиланням.

Київ та Одеса повернулися до графіків відключення світла: де їх знайти

Фото: графіки відключень світла в Одесі на 19 січня (dtek-kem.com.ua)

Водночас у Дніпропетровській та Донецькій областях ситуація залишається важкою. У регіонах діють екстрені відключення світла.

Нагадаємо, вчора енергетики повідомляли, що Київ та Одеса сьогодні повернуться до стабілізаційних відключень.

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ДТЕК Київ Одеса Київська область відключеня світла Електроенергія
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