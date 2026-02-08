Дефіцит ППО та "нельотна" погода: Ігнат розповів про складнощі під час удару РФ

Чому не працювала авіація

За словами Юрія Ігната, саме негода стала ключовою перешкодою для залучення літаків. Сніг та погана видимість завадили пілотам ефективно полювати за крилатими ракетами.

"Ми бачимо сьогодні (7 лютого - ред.) складні погодні умови. Це першочерговий чинник, чому складно збивати, тому що така видимість погана. Сніг - це нельотна погода. Відповідно, ми не могли розраховувати достатньо на пілотовану авіацію", - пояснив він.

Військовий додав, що аналогічні труднощі виникли й у підрозділів, які використовують дрони-перехоплювачі, оскільки їм потрібна "картинка" для наведення на ціль.

Проблеми з балістикою та дефіцит систем

Ігнат також звернув увагу на те, що РФ дедалі частіше атакує балістикою. Оскільки радіус роботи систем Patriot по таких цілях обмежений, захистити всі міста одночасно вкрай складно.

"Петріотів" треба теж мати достатньо в різних містах, а радіус роботи по балістиці - 25 кілометрів. Дуже важко охопити всю територію нашої держави", - підкреслив спікер.

Окрім технічних характеристик, на ефективність впливає і загальна кількість засобів ППО. Наразі Україна майже повністю залежить від постачання західних ракет.

"Раніше у нас було ППО ще з радянськими ракетами - "Бук", С-300 та інші. Зараз ми розраховуємо фактично виключно на західні зразки техніки й західні ракети. Тобто ППО в нас за кількістю стало менше, а дронів стало більше", - підсумував Ігнат.