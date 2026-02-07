Загроза для всієї Європи: удари РФ загрожують ядерним інцидентом, - МЗС

Росія цілеспрямовано атакує українську енергосистему, що змушує АЕС працювати у критичних режимах і створює безпосередню загрозу масштабної ядерної аварії для всієї Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційну заяву .

Ризики для ядерних об'єктів

За словами Сибіги, внаслідок систематичних обстрілів три діючі українські атомні станції змушені знижувати потужність, а в окремих випадках відбувається автоматичне відключення енергоблоків.

Ситуацію ускладнюють постійні польоти російських дронів над майданчиками Рівненської та Хмельницької АЕС.

За словами міністра, ситуація залишається контрольованою лише завдяки майстерності персоналу станцій, проте Росія продовжує свідомо йти на загострення.

"Російський терор ставить всю Європу під загрозу ядерного інциденту - партнери та ЗМІ повинні звернути на це увагу і діяти негайно, щоб зупинити ядерних терористів у Москві", - наголосив міністр.

Заклик до міжнародної спільноти

Україна наполягає на посиленні санкційного тиску на "Росатом" та наданні додаткових засобів ППО. Це необхідно для захисту енергетичних вузлів, від яких залежить стабільна робота АЕС.

"Світ повинен звернути увагу на неприйнятну і безвідповідальну поведінку Росії, яка наражає на пряму загрозу сотні мільйонів європейців", - підсумував міністр.