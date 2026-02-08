Дефицит ПВО и "нелетная" погода: Игнат рассказал о сложностях во время удара РФ

Почему не работала авиация

По словам Юрия Игната, именно непогода стала ключевым препятствием для привлечения самолетов. Снег и плохая видимость помешали пилотам эффективно охотиться за крылатыми ракетами.

"Мы видим сегодня (7 февраля - ред.) сложные погодные условия. Это первоочередной фактор, почему сложно сбивать, потому что такая видимость плохая. Снег - это нелетная погода. Соответственно, мы не могли рассчитывать достаточно на пилотируемую авиацию", - пояснил он.

Военный добавил, что аналогичные трудности возникли и у подразделений, которые используют дроны-перехватчики, поскольку им нужна "картинка" для наведения на цель.

Проблемы с баллистикой и дефицит систем

Игнат также обратил внимание на то, что РФ все чаще атакует баллистикой. Поскольку радиус работы систем Patriot по таким целям ограничен, защитить все города одновременно крайне сложно.

"Петриотов" надо тоже иметь достаточно в разных городах, а радиус работы по баллистике - 25 километров. Очень трудно охватить всю территорию нашего государства", - подчеркнул спикер.

Кроме технических характеристик, на эффективность влияет и общее количество средств ПВО. Сейчас Украина почти полностью зависит от поставок западных ракет.

"Раньше у нас было ПВО еще с советскими ракетами - "Бук", С-300 и другие. Сейчас мы рассчитываем фактически исключительно на западные образцы техники и западные ракеты. То есть ПВО у нас по количеству стало меньше, а дронов стало больше", - подытожил Игнат.