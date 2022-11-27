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У Києві майже повністю відновили світло, тепло та зв'язок: яка ситуація у місті

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Київ, Неділя 27 листопада 2022 09:46
У Києві майже повністю відновили світло, тепло та зв'язок: яка ситуація у місті Фото: у Києві майже відновили світло, тепло та зв'язок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві майже відновили електроживлення, воду, тепло та зв'язок. Ремонтні роботи у столиці на завершальній стадії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"Станом на ранок більшість мешканців міста не лише зі світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні.

У КМВА пояснили, що це вдалося зробити завдяки стабільному електропостачанню та низькому рівню споживання.

У Києві водопостачання, теплопостачання та зв'язок працюють у штатному режимі. Можливі лише локальні аварійні ситуації.

Нагадаємо, у ДТЕК пообіцяли, що відключення світла у Києві будуть тривати не більше 5 годин.

Також раніше в "Укренерго" повідомили, що вже цими вихідними області можуть повернутися до планових відключень світла.

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