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Дефицит мощности в электросистеме составляет 20%, - "Укрэнерго"

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Воскресенье 27 ноября 2022 11:25
Дефицит мощности в электросистеме составляет 20%, - "Укрэнерго" Фото: дефицит мощности в электросистеме составляет 20% (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На данный момент в украинской электросистеме все еще сохраняется дефицит мощности. По состоянию на 11.00 27 ноября он составляет 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"По состоянию на 11:00 производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, которое постепенно растет из-за похолодания. Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет лишь около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в таких условиях облэнерго имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей. Так, режим ограничения продолжает действовать из-за дефицита мощности, который в настоящее время составляет около 20%.

Добавим, что "Укрэнерго" доводит до облэнерго лимиты потребления по каждой области, которые нельзя превышать. Облэнерго самостоятельно определяет виды отключений - аварийные или плановые - и непосредственно их применяет.

Напомним, что каждый украинец, у которого есть электроэнергия, может помочь быстрее вернуть ее другим путем бережливого использования. Это также позволит меньше вводить ограничения, направленные на предупреждение аварий, и позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, которые осложняются каждой последующей вражеской ракетной атакой.

Как сообщалось ранее, в ДТЭК пообещали, что отключение света в Киеве будут длиться не более 5 часов.

Отметим, что ремонтные работы в столице находятся на завершающей стадии. Большинство жителей города сейчас без аварийных и стабилизационных отключений.

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Укрэнерго Электроэнергия відключеня світла
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