Дефицит Пенсионного фонда превысил 13 млрд гривен

Доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте ПФУ.

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 184,5 млрд гривен. Собственные средства составили 281,6 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 21,5 млрд гривен.

При этом план поступления от части Единого социального взноса (ЕСВ) на 2020 год составлял 274,2 млрд гривен, а по факту было получено 254,5 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины выделил 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.

Ранее в Пенсионном фонде Украины неоднократно заявляли о существенном уменьшении поступлений части единого социального взноса.

Напомним, Кабинет министров принял решение о сокращении численности работников Пенсионного фонда Украины на 5%. Сокращение должно дать экономию в 59,7 млн грн.