Дефіцит Пенсійного фонду перевищив 13 млрд гривень

Доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду склав 13,2 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті ПФУ.

Як наголошується в повідомленні, в загальних доходах ПФУ кошти державного бюджету склали 184,5 млрд гривень. Власні кошти склали 281,6 млрд гривень, у т. ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб і покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 21,5 млрд гривень.

При цьому план надходжень від частини Єдиного соціального внеску (ЄСВ) на 2020 рік становив 274,2 млрд гривень, а по факту було отримано 254,5 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Раніше в Пенсійному фонді України неодноразово заявляли про суттєве зменшення надходжень частини єдиного соціального внеску.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про скорочення чисельності працівників Пенсійного фонду України на 5%. Скорочення повинно дати економію в 59,7 млн грн.