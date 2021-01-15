ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дефіцит Пенсійного фонду перевищив 13 млрд гривень

Автор: Олександр Білоус

Скорочення надходжень від ЄСВ призвело до дефіциту бюджету Пенсійного фонду

Доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду склав 13,2 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті ПФУ.

Як наголошується в повідомленні, в загальних доходах ПФУ кошти державного бюджету склали 184,5 млрд гривень. Власні кошти склали 281,6 млрд гривень, у т. ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб і покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 21,5 млрд гривень.

Популярні новини

При цьому план надходжень від частини Єдиного соціального внеску (ЄСВ) на 2020 рік становив 274,2 млрд гривень, а по факту було отримано 254,5 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Раніше в Пенсійному фонді України неодноразово заявляли про суттєве зменшення надходжень частини єдиного соціального внеску.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про скорочення чисельності працівників Пенсійного фонду України на 5%. Скорочення повинно дати економію в 59,7 млн грн.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Пенсионный фонд УкраиныДефицитпенсии