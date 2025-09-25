ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дефіцит пального в Росії: у ВМСУ пояснили, до чого тут Кримській міст

Крим, Четвер 25 вересня 2025 11:45
UA EN RU
Дефіцит пального в Росії: у ВМСУ пояснили, до чого тут Кримській міст Фото: Кримський міст (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Росіяни почали використовувати Кримський міст для перекидання пального до тимчасово окупованого Криму, де спостерігається критичний дефіцит ресурсів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Інформація ще проходить перевірку, але, за наявними даними, Росія використовує Кримський міст для доставки палива через обмеження на залізничні маршрути, які стали непридатними після кількох інцидентів", - розповів Плетенчук

Він уточнив, що проблема з дефіцитом пального наразі торкається цивільного населення, а з часом може вплинути і на бойові підрозділи окупантів, які виконують завдання в Криму.

Другою серйозною проблемою для ворога, за словами речника, є постачання води.

Плетенчук також повідомив, що російських кораблів у Чорному та Азовському морях наразі не зафіксовано, проте авіація ворога залишається активною.

"У середньому за добу вони піднімають кілька десятків літаків, гелікоптерів та розвідувальних дронів", - додав Плетенчук.

Дефіцит пального в Росії загострюється через удари українських дронів

У Росії зростає дефіцит пального, спричинений ударами українських дронів по нафтопереробних заводах (НПЗ) та інфраструктурі. Це призводить до зупинки потужностей, обмежень на продаж палива в окремих регіонах та зростання цін.

Як нещодавно писав Reuters, дефіцит окремих марок пального поглиблюється на тлі ударів по НПЗ і високих кредитних ставок, що ускладнює закупівлі для незалежних автозаправних станцій.

Атаки знизили переробку нафти майже на п'яту частину у певні дні та скоротили експорт із ключових портів. Попри надлишок дизеля, виробництво бензину відповідає внутрішньому попиту, тому скорочення переробки загрожує дефіцитом.

Україна відновила удари по російських НПЗ та нафтопроводах влітку 2025 року після того, як Росія порушила неоголошений мораторій на взаємні удари по енергетичних об’єктах.

За оцінками Reuters, ці удари вивели з ладу об’єкти, на які припадало щонайменше 17% потужностей переробки нафти у РФ, або 1,1 млн барелів на добу.

До того ж Генштаб підтвердив, що в ніч на 24 вересня Сили оборони України завдали ударів по НПЗ у Башкортостані та нафтоперекачувальних станціях у Волгоградській області РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крим Війна в Україні Міст
Новини
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"