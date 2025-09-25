Дефіцит пального в Росії: у ВМСУ пояснили, до чого тут Кримській міст

Росіяни почали використовувати Кримський міст для перекидання пального до тимчасово окупованого Криму, де спостерігається критичний дефіцит ресурсів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Інформація ще проходить перевірку, але, за наявними даними, Росія використовує Кримський міст для доставки палива через обмеження на залізничні маршрути, які стали непридатними після кількох інцидентів", - розповів Плетенчук

Він уточнив, що проблема з дефіцитом пального наразі торкається цивільного населення, а з часом може вплинути і на бойові підрозділи окупантів, які виконують завдання в Криму.

Другою серйозною проблемою для ворога, за словами речника, є постачання води.

Плетенчук також повідомив, що російських кораблів у Чорному та Азовському морях наразі не зафіксовано, проте авіація ворога залишається активною.

"У середньому за добу вони піднімають кілька десятків літаків, гелікоптерів та розвідувальних дронів", - додав Плетенчук.