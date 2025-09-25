Дефицит топлива в России: в ВМСУ объяснили, при чем здесь Крымский мост
Россияне начали использовать Крымский мост для переброски горючего во временно оккупированный Крым, где наблюдается критический дефицит ресурсов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
"Информация еще проходит проверку, но, по имеющимся данным, Россия использует Крымский мост для доставки топлива из-за ограничений на железнодорожные маршруты, которые стали непригодными после нескольких инцидентов", - рассказал Плетенчук
Он уточнил, что проблема с дефицитом топлива пока касается гражданского населения, а со временем может повлиять и на боевые подразделения оккупантов, которые выполняют задачи в Крыму.
Второй серьезной проблемой для врага, по словам спикера, является снабжение водой.
Плетенчук также сообщил, что российских кораблей в Черном и Азовском морях пока не зафиксировано, однако авиация врага остается активной.
"В среднем за сутки они поднимают несколько десятков самолетов, вертолетов и разведывательных дронов", - добавил Плетенчук.
Дефицит топлива в России обостряется из-за ударов украинских дронов
В России растет дефицит топлива, вызванный ударами украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и инфраструктуре. Это приводит к остановке мощностей, ограничениям на продажу топлива в отдельных регионах и росту цен.
Как недавно писал Reuters, дефицит отдельных марок топлива углубляется на фоне ударов по НПЗ и высоких кредитных ставок, что затрудняет закупки для независимых автозаправочных станций.
Атаки снизили переработку нефти почти на пятую часть в определенные дни и сократили экспорт из ключевых портов. Несмотря на избыток дизеля, производство бензина соответствует внутреннему спросу, поэтому сокращение переработки грозит дефицитом.
Украина возобновила удары по российским НПЗ и нефтепроводам летом 2025 года после того, как Россия нарушила необъявленный мораторий на взаимные удары по энергетическим объектам.
По оценкам Reuters, эти удары вывели из строя объекты, на которые приходилось не менее 17% мощностей переработки нефти в РФ, или 1,1 млн баррелей в сутки.
К тому же Генштаб подтвердил, что в ночь на 24 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по НПЗ в Башкортостане и нефтеперекачивающим станциям в Волгоградской области РФ.