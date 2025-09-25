Дефицит топлива в России: в ВМСУ объяснили, при чем здесь Крымский мост

Россияне начали использовать Крымский мост для переброски горючего во временно оккупированный Крым, где наблюдается критический дефицит ресурсов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Информация еще проходит проверку, но, по имеющимся данным, Россия использует Крымский мост для доставки топлива из-за ограничений на железнодорожные маршруты, которые стали непригодными после нескольких инцидентов", - рассказал Плетенчук

Он уточнил, что проблема с дефицитом топлива пока касается гражданского населения, а со временем может повлиять и на боевые подразделения оккупантов, которые выполняют задачи в Крыму.

Второй серьезной проблемой для врага, по словам спикера, является снабжение водой.

Плетенчук также сообщил, что российских кораблей в Черном и Азовском морях пока не зафиксировано, однако авиация врага остается активной.

"В среднем за сутки они поднимают несколько десятков самолетов, вертолетов и разведывательных дронов", - добавил Плетенчук.