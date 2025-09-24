Генштаб підтвердив удари по НПЗ, нафтоперекачці та виробництву дронів у РФ

Сили оборони завдали ударів по НПЗ у Башкортостані та нафтоперекачувальних станціях у Волгоградській області РФ. Також було уражено виробництво дронів у Валуйках та Астраханський газопереробний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по Башкортостану

Так, в ніч на 24 вересня Сили оборони влучили по території нафтопереробного підприємства “Газпром Нефтехім-Салават” у Башкортостані. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі триває пожежа.

"Це підприємство переробляло до 10 млн тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного пального в Росії", - пояснили у Генштабі.

Волгоградська область під вогнем

Крім того, Сили оборони завдали ураження по важливих об'єктах у Волгоградській області РФ, які задіяні у забезпеченні окупаційної армії.

"Вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію “Кузьмичи-1”, що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони РФ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію “Зензеватка”, яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід "Куйбишев-Тихорецьк".

Влучання по виробництву дронів

Окрім нафтової інфраструктури, в нічних атаках зафіксовано влучання на виробництво безпілотних літальних апаратів у н.п. Валуйки (Бєлгородська область) - на підприємстві виникла пожежа. Результати та ступінь ураження цих об’єктів наразі уточнюються.

Атака на Астраханський ГПЗ

Також у Генштабі підтвердили результат однієї з попередніх операцій: 22 вересня далекобійні знаряддя Сил оборони поцілили в Астраханський газопереробний завод, що спричинило пошкодження ділянок виробництва й зупинку частини технологічного циклу.

Цей ГПЗ є одним із найбільших газохімічних комплексів у світі й великим виробником сірки для промислових потреб РФ.

У відомстві наголошується, що ці заходи - частина комплексних кроків для зниження наступального потенціалу російської армії та ускладнення постачань пального й боєприпасів окупантам, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України.