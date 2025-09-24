Генштаб підтвердив удари по НПЗ, нафтоперекачці та виробництву дронів у РФ
Сили оборони завдали ударів по НПЗ у Башкортостані та нафтоперекачувальних станціях у Волгоградській області РФ. Також було уражено виробництво дронів у Валуйках та Астраханський газопереробний завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Удар по Башкортостану
Так, в ніч на 24 вересня Сили оборони влучили по території нафтопереробного підприємства “Газпром Нефтехім-Салават” у Башкортостані. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі триває пожежа.
"Це підприємство переробляло до 10 млн тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного пального в Росії", - пояснили у Генштабі.
Волгоградська область під вогнем
Крім того, Сили оборони завдали ураження по важливих об'єктах у Волгоградській області РФ, які задіяні у забезпеченні окупаційної армії.
"Вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію “Кузьмичи-1”, що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони РФ", - йдеться у повідомленні.
Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію “Зензеватка”, яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід "Куйбишев-Тихорецьк".
Влучання по виробництву дронів
Окрім нафтової інфраструктури, в нічних атаках зафіксовано влучання на виробництво безпілотних літальних апаратів у н.п. Валуйки (Бєлгородська область) - на підприємстві виникла пожежа. Результати та ступінь ураження цих об’єктів наразі уточнюються.
Атака на Астраханський ГПЗ
Також у Генштабі підтвердили результат однієї з попередніх операцій: 22 вересня далекобійні знаряддя Сил оборони поцілили в Астраханський газопереробний завод, що спричинило пошкодження ділянок виробництва й зупинку частини технологічного циклу.
Цей ГПЗ є одним із найбільших газохімічних комплексів у світі й великим виробником сірки для промислових потреб РФ.
У відомстві наголошується, що ці заходи - частина комплексних кроків для зниження наступального потенціалу російської армії та ускладнення постачань пального й боєприпасів окупантам, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України.
Атаки на Росію
Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що безпілотники ЦСО "А" СБУ вдруге за останні сім днів долетіли до Башкортостану та уразили "Газпром Нафтохім - Салава". Він один із найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів.
Перед тим українські дрони успішно атакували нафтохімічний комплекс "Газпрому" в місті Салават 18 вересня. Там сталась пожежа на заводі.
Ще раніше Сили оборони вдарили по заводу з виробництва бойових частин для "Шахедів". Підприємство знаходиться у місті Сергіїв Посад, Московська область у РФ.