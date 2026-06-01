Дефіцит пального дістався Москви, на заправках вводять жорсткі ліміти

На тлі рекордної кількості ударів по російських НПЗ у Москві та області почали з'являтися обмеження на продаж автомобільного пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, на автозаправних станціях у Новій Москві почали з'являтися оголошення про тимчасові обмеження на продаж бензину.

Зокрема, одному покупцю відпускають не більше 60 літрів пального. Для порівняння, в окупованому Криму діє обмеження у 20 літрів на людину.

Водночас The Moscow Times повідомляє, що окремі АЗС також обмежили продаж дизельного пального до 100 літрів на одного клієнта. У повідомленнях зазначається, що такі правила діятимуть "до подальших розпоряджень".

Ситуацію пов'язують з дефіцитом пального, який виник після серії атак українських безпілотників на об'єкти нафтопереробної галузі. На тлі проблем із забезпеченням внутрішнього ринку Росія також запровадила заборону на експорт бензину.

За даними Bloomberg, протягом останнього місяця Україна здійснила 16 атак на російські нафтопереробні заводи, що стало рекордним показником від початку повномасштабної війни. Крім того, під удари потрапляли нафтопроводи, нафтобази та портова інфраструктура, задіяна в експорті нафтопродуктів.