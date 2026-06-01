Головна » Новини » У світі

Дефіцит пального дістався Москви, на заправках вводять жорсткі ліміти

17:40 01.06.2026 Пн
2 хв
Які обмеження на дизель запровадили для московських водіїв?
aimg Марія Науменко
Дефіцит пального дістався Москви, на заправках вводять жорсткі ліміти Фото: автомобілі на автозаправній станції "Роснефти" в Росії (Getty Images)
На тлі рекордної кількості ударів по російських НПЗ у Москві та області почали з'являтися обмеження на продаж автомобільного пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, на автозаправних станціях у Новій Москві почали з'являтися оголошення про тимчасові обмеження на продаж бензину.

Зокрема, одному покупцю відпускають не більше 60 літрів пального. Для порівняння, в окупованому Криму діє обмеження у 20 літрів на людину.

Водночас The Moscow Times повідомляє, що окремі АЗС також обмежили продаж дизельного пального до 100 літрів на одного клієнта. У повідомленнях зазначається, що такі правила діятимуть "до подальших розпоряджень".

Ситуацію пов'язують з дефіцитом пального, який виник після серії атак українських безпілотників на об'єкти нафтопереробної галузі. На тлі проблем із забезпеченням внутрішнього ринку Росія також запровадила заборону на експорт бензину.

За даними Bloomberg, протягом останнього місяця Україна здійснила 16 атак на російські нафтопереробні заводи, що стало рекордним показником від початку повномасштабної війни. Крім того, під удари потрапляли нафтопроводи, нафтобази та портова інфраструктура, задіяна в експорті нафтопродуктів.

Раніше Reuters повідомило, що виробництво дизельного пального в Росії скорочується другий місяць поспіль на тлі українських ударів по нафтопереробних заводах. За даними агентства, у травні обсяги випуску дизеля знизилися приблизно на 10% порівняно з квітнем.

Водночас у Службі зовнішньої розвідки України заявили, що продаж бензину на внутрішньому ринку РФ стає дедалі менш прибутковим для операторів АЗС. У розвідці пов'язують це зі зростанням витрат, логістичними проблемами, санкційним тиском та пріоритетом експорту нафтопродуктів.

