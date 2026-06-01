Дефицит топлива добрался до Москвы, на заправках вводят жесткие лимиты

17:40 01.06.2026 Пн
Какие ограничения на дизель ввели для московских водителей?
Мария Науменко
Фото: автомобили на автозаправочной станции "Роснефти" в России (Getty Images)
На фоне рекордного количества ударов по российским НПЗ в Москве и области начали появляться ограничения на продажу автомобильного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, на автозаправочных станциях в Новой Москве начали появляться объявления о временных ограничениях на продажу бензина.

В частности, одному покупателю отпускают не более 60 литров горючего. Для сравнения, в оккупированном Крыму действует ограничение в 20 литров на человека.

В то же время The Moscow Times сообщает, что отдельные АЗС также ограничили продажу дизельного топлива до 100 литров на одного клиента. В сообщениях отмечается, что такие правила будут действовать "до дальнейших распоряжений".

Ситуацию связывают с дефицитом топлива, который возник после серии атак украинских беспилотников на объекты нефтеперерабатывающей отрасли. На фоне проблем с обеспечением внутреннего рынка Россия также ввела запрет на экспорт бензина.

По данным Bloomberg, в течение последнего месяца Украина совершила 16 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, что стало рекордным показателем с начала полномасштабной войны. Кроме того, под удары попадали нефтепроводы, нефтебазы и портовая инфраструктура, задействованная в экспорте нефтепродуктов.

Ранее Reuters сообщило, что производство дизельного топлива в России сокращается второй месяц подряд на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. По данным агентства, в мае объемы выпуска дизеля снизились примерно на 10% по сравнению с апрелем.

В то же время в Службе внешней разведки Украины заявили, что продажа бензина на внутреннем рынке РФ становится все менее прибыльной для операторов АЗС. В разведке связывают это с ростом расходов, логистическими проблемами, санкционным давлением и приоритетом экспорта нефтепродуктов.

