Дефіцит навіть на Курилах. Росіянам ввели жорсткі ліміти на бензин, - розвідка

Паливна криза у Росії

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що удари України по нафтопереробних заводах вивели з ладу частину потужностей на території Росії. Ринок зіткнувся з гострою нестачею бензину.

Оптові ціни на бензин на Росії досягли рекордних значень. Тонна бензину А-95 на біржі 20 серпня коштувала на 55% більше, ніж на початку року, і на 8% більше, ніж на початку серпня.

Криза змусила Москву призупинити експорт бензину, щоб утримати перероблені продукти на внутрішньому ринку. Однак цей захід не зміг стримати зростання цін і загострення дефіциту.