UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Дефіцит навіть на Курилах. Росіянам ввели жорсткі ліміти на бензин, - розвідка

Фото: у Росії загострюється паливна криза (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Росії загострюється паливна криза. Москва вводить ліміти на бензин і змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі.

Про це рповідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби зовнішньої розвідки України.

"РФ змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі, яка нарощує поставки, користуючись ситуацією", - повідомила розвідка.

Зазначається, що після Криму, Забайкалля та Примор’я дефіцит бензину дістався й Курильських островів. З 20 серпня й там ввели обмеження: максимум 10 літрів на людину.

У пріоритеті - спецслужби, екстрені служби та підприємства. 

"Для населення ж це ще одне підтвердження, що паливна криза стрімко поглиблюється", - зазначили у розвідці.

Паливна криза у Росії

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що удари України по нафтопереробних заводах вивели з ладу частину потужностей на території Росії. Ринок зіткнувся з гострою нестачею бензину.

Оптові ціни на бензин на Росії досягли рекордних значень. Тонна бензину А-95 на біржі 20 серпня коштувала на 55% більше, ніж на початку року, і на 8% більше, ніж на початку серпня.

Криза змусила Москву призупинити експорт бензину, щоб утримати перероблені продукти на внутрішньому ринку. Однак цей захід не зміг стримати зростання цін і загострення дефіциту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьБензинКурильские островаПаливо