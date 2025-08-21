Дефицит даже на Курилах. Россиянам ввели жесткие лимиты на бензин, - разведка

"РФ вынуждена срочно закупать топливо у Беларуси, которая наращивает поставки, пользуясь ситуацией", - сообщила разведка.

Отмечается, что после Крыма, Забайкалья и Приморья дефицит бензина добрался и до Курильских островов. С 20 августа и там ввели ограничения: максимум 10 литров на человека.

В приоритете - спецслужбы, экстренные службы и предприятия.

"Для населения же это еще одно подтверждение, что топливный кризис стремительно углубляется", - отметили в разведке.