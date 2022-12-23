У Києві та області продовжують діяти екстрені відключення світла

У Києві та області продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Тому графіки наразі не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що після останніх ворожих атак, в Києві ситуація зі світлом одна з найскладніших з усієї України. Містяни не можуть отримати електроенергію не через дефіцит генерації, а через сильні пошкодження електромереж.

Експерти вважають, що на початку січня 2023 року електроенергію в Києві вмикатимуть за найоптимістичнішим сценарієм не більше 10 годин на добу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.