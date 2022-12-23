ua ru
Пт, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дефицит электроэнергии в Киевской области составляет около 50%, - ОВА

Новина українською →
Киевская область, Пятница 23 декабря 2022 15:51
Дефицит электроэнергии в Киевской области составляет около 50%, - ОВА Фото: дефицит электроэнергии в Киевской области составляет около 50% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киевской области постепенно улучшается ситуация с энергоснабжением. Однако дефицит электроэнергии составляет около 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

Он отметил, что в первую очередь электрику подают в объекты критической инфраструктуры, такие как больницы, а также системы водо- и теплоснабжения.

По словам Кулебы, ситуация с электроснабжением в регионе стала лучше. В частности, в Белой Церкви, Василькове, Фастове энергетикам удалось выйти на график отключений 4/4. Подобный график и в Вышгородском районе.

При этом самая сложная ситуация наблюдается в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах. Там удалось возобновить подачу электричества, однако из-за масштабных повреждений свет дают на 2-4 часа, выключают - на 6-10 часов.

"Постепенно электроснабжение возобновляется. Задача для энергетиков остается неизменной – как можно быстрее выйти на понятные и справедливые графики подачи света. Предварительно, за 2-3 дня ждем изменения ситуации к лучшему. Это при отсутствии чрезвычайных ситуаций", - отметил Кулеба.

Напомним, 23 декабря в Киеве и области продолжают применять экстренные отключения света. Поэтому графики пока не действуют.

Также мы писали, что, по мнению экспертов, в начале января 2023 года электроэнергию в Киеве будут включать по самому оптимистичному сценарию не более 10 часов в сутки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Электроэнергия
NEWS
Дефицит уменьшается. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране
Дефицит уменьшается. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация