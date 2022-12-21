Світло в Києві буде максимум по 10 годин на добу: оцінка експерта

На початку січня 2023 року електроенергію в Києві вмикатимуть за найоптимістичнішим сценарієм не більше 10 годин на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора Центру досліджень енергетичної галузі Олександра Харченка для CNN .

За словами експерта остання хвиля атак російських безпілотників була спрямована саме на електромережу Києва і призвела до значних пошкоджень усієї системи.

"Враховуючи характер пошкоджень, я вважаю, що киянам варто готуватися до того, що найближчі два-три тижні наявність електроенергії в будинку по чотири-шість годин (на добу. - Ред.) буде гарною новиною", - сказав Харченко.

Коли Київ повернеться до планових відключень

Фахівець додав, що Київ та область готується перейти від аварійних відключень до планових

"Максимум через тиждень-півтора, точніше, може бути, через тиждень ми повернемося до планових відключень, як у Києві, так і в області", - додав експерт.

При цьому на початку нового року у кращому випадку кияни будуть мати електрику 10 годин на добу і 14 годин без електрики.

Постійні перебої призвели до пошкодження невеликих підстанцій

Хоча в Україну і надходить велика кількість обладнання» у тому числі мобільного покоління, постійні перебої з електропостачанням пошкодили невеликі підстанції.

"Ремонтні бригади не можуть бути скрізь одночасно. Вирішуючи, чи ремонтувати щось, що забезпечує 30 будинків, чи ремонтувати підстанцію, яка забезпечує три будинки, вибір часто робиться на користь тієї, де можна підключити більше людей. Тому бувають окремі ситуації, коли люди дійсно страждають", - пояснив Харченко.

За його прогнозом, цілком ймовірно, що частина українців буде змушена зустрічати Новий рік у надзвичайно складних умовах. Експерт порекомендував людям зв'язуватися з друзями, у яких є генератори.