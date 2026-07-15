Дефіцит дизелю критично впливає на жнива у Росії, - СЗРУ
Росія входить у жнива-2026 з гострим дефіцитом дизельного пального. Це ставить під загрозу темпи збирання врожаю та існування дрібних господарств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби зовнішньої розвідки України.
Дефіцит пального вплинув на жнива у РФ
Найгостріше проблема відчувається там, де зернові дозрівають раніше:
- у Краснодарському та Ставропольському краях,
- Ростовській області.
Також "паливний голод" зафіксовано у:
- Липецькій,
- Воронезькій,
- Тамбовській,
- Свердловській областях,
- Якутії,
- Башкортостані.
Збиральна кампанія гальмує
Темпи збору врожаю відстають від 2025 року мало не втричі, - йдеться у дописі.
"Станом на 1 липня у РФ обмолочено лише 1,3-1,5 млн га проти 4,24,6 млн га на ту саму дату минулоріч. Заступник голови уряду Дмитро Патрушев публічно заперечив наявність системних проблем зі збиранням, хоча не навів жодних конкретних цифр", - заявили у розвідці.
Паливна криза накладається на скорочення посівних площ. На початок літа ярими культурами засіяли на 11,3% менше землі, ніж торік, озимими - на 7,4% менше.
Дефіцит пального зриває збір врожаю
Також на тлі проблем з пальним через удари ЗСУ існує ризик зриву оптимальних агротехнологічних строків.
"Після дозрівання зернових на збір відводиться лише 7-10 днів. Далі зерно починає осипатися, а дощі можуть узагалі не дати комбайнам вийти в поле", - зазаначили у СЗРУ.
Представники АПК Ростовської області назвали можливі втрати врожаю у 15% через зрив строків.
"Боротьба" за дизель
Продаж дизелю на російських АЗС нормують у 20-200 літрів на одного покупця. Заправити пальне в резервуари чи інші ємності не має можливості, кажуть у СЗРУ.
"Один комбайн за зміну спалює до 300 літрів солярки, тож встановлені ліміти не покривають навіть одного повного робочого дня", - додали розвідники.
У віддалених районах РФ, наприклад, у Якутії фермери змушені долати 200-300 км, щоб придбати ті самі 200 літрів пального.
Малі та середні господарства РФ без власних паливних резервів і довгострокових контрактів з НПЗ знаходяться на межі краху, - уточнили у СЗРУ.
Наслідки паливної кризи у РФ
У відомстві назвали очевидні наслідки дефіциту пального для аграрного сектору:
- втрати врожаю,
- погіршення якості зерна,
- подальше падіння рентабельності дрібних виробників, для яких пальне коштує близько 20% собівартості зерна.
Які регіони схильні до найвищих ризиків у цій ситуації:
- зі слабкою паливною інфраструктурою,
- великими відстанями між АЗС і господарствами,
- обмеженими можливостями зберігати запаси.
Росія переходить до "сірих" схем переробки нафтопродуктів на тлі тотального дефіциту пального. Головне управління розвідки зафіксувало реалізацію однієї з таких схем через індійську нафтопереробну компанію Nayara Energy.
У Курській області РФ вводять цілу "систему" для того, щоб заправити авто бензином. З 15 липня почнуть діяти обмеження.