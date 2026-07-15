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Дефицит дизеля критически влияет на сбор урожая в России, - СВРУ

15:50 15.07.2026 Ср
3 мин
Сбор урожая зерновых в стране-агрессоре вряд ли будет удачным
aimg Елена Бджола
Дефицит дизеля критически влияет на сбор урожая в России, - СВРУ Фото: заправка в России без горючего (Getty Images)
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Россия входит в сбор урожая 2026 года с острым дефицитом дизельного горючего. Это ставит под угрозу темпы уборки и существование мелких хозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой назаявление Службы внешней разведки.

Дефицит горючего повлиял на жатву в РФ

Острее проблема ощущается там, где зерновые созревают раньше:

  • в Краснодарском и Ставропольском краях,
  • Ростовской области.

Также "топливный голод" зафиксирован в:

  • Липецкой,
  • Воронежской,
  • Тамбовской,
  • Свердловской областях,
  • Якутии,
  • Башкортостан.

Уборочная кампания тормозит

Темпы сбора урожая отстают с 2025 года чуть ли не втрое, - говорится в сообщении.

"По состоянию на 1 июля в РФ обмолочено лишь 1,3-1,5 млн га против 4,24,6 млн га на ту же дату прошлого года. Заместитель главы правительства Дмитрий Патрушев публично отрицал наличие системных проблем с уборкой, хотя не привел никаких конкретных цифр", - заявили в разведке.

Топливный кризис накладывается на сокращение посевных площадей. К началу лета яровыми культурами засеяли на 11,3% меньше земли, чем в прошлом, озимыми - на 7,4% меньше.

Дефицит горючего срывает сбор урожая

Также на фоне проблем с горючим из-за ударов ВСУ существует риск срыва оптимальных агротехнологических сроков.

"После созревания зерновых на уборку отводится всего 7-10 дней. Дальше зерно начинает осыпаться, а дожди могут вообще не дать комбайнам выйти в поле", - отметили в СЗРУ.

Представители АПК Ростовской области назвали возможными потери урожая в 15% из-за срыва сроков.

"Борьба" за дизель

Продажи дизеля на российских АЗС нормируют в 20-200 литров на одного покупателя. Заправить горючее в резервуары или другие емкости нет возможности, говорят в СЗРУ.

"Один комбайн за смену сжигает до 300 литров солярки, поэтому установленные лимиты не покрывают даже один полный рабочий день", - добавили разведчики.

В отдаленных районах РФ, например, в Якутии фермеры вынуждены преодолевать 200-300 км, чтобы приобрести те же 200 литров горючего.

Малые и средние хозяйства РФ без собственных топливных резервов и долгосрочных контрактов с НПЗ находятся на грани краха, уточнили в СЗРУ.

Последствия топливного кризиса в РФ

В ведомстве назвали очевидные последствия дефицита горючего для аграрного сектора:

  • потери урожая,
  • ухудшение качества зерна,
  • дальнейшее падение рентабельности мелких производителей, для которых горючее стоит около 20% себестоимости зерна.

Какие регионы подвержены наивысшим рискам в этой ситуации:

  • со слабой топливной инфраструктурой,
  • большими расстояниями между АЗС и хозяйствами,
  • ограниченными возможностями хранить запасы.

Россия переходит к "серым" схемам переработки нефтепродуктов на фоне тотального дефицита горючего. Главное управление разведки зафиксировало реализацию одной из таких схем через индийскую нефтеперерабатывающую компанию Nayara Energy.

В Курской области РФ вводят целую "систему" для того, чтобы заправить автомобиль бензином. С 15 июля начнут действовать ограничения.

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