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Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины превысил 10 млрд гривен

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Украина, Понедельник 07 июня 2021 14:00
Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины превысил 10 млрд гривен Фото: Пенсионному фонду не хватает 11 млрд гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-май 2021 года составили 200,1 млрд гривен, расходы - 211,1 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств Фонда достиг 11 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ собственные средства составили 129,0 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 11,9 млрд гривен.

Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 71,1 млрд гривен.

Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины превысил 10 млрд гривен

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год с дефицитом в размере 21,7 млрд гривен.

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составил 3 724,65 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 217,14 гривен или на 6,2%.

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