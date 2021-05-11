Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України зріс до 7,6 млрд гривень
Доходи Пенсійного фонду України за січень-квітень 2021 року склали 159,6 млрд гривень, витрати - 167,2 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів Фонду досяг 7,6 млрд гривень.
Про це повідомляється на сайті ПФУ.
Як наголошується в повідомленні, в загальних доходах ПФУ кошти державного бюджету склали 56,1 млрд гривень. Власні кошти склали 103,5 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 9,6 млрд гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд гривень.
У 2020 році Кабінет міністрів прийняв рішення про скорочення чисельності працівників Пенсійного фонду України на 5%. Скорочення має дати економію в 59,7 млн гривень.
Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд склав 13,2 млрд гривень.