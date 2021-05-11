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Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України зріс до 7,6 млрд гривень

Новость на русском → Україна, Вівторок 11 травня 2021 12:39
Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України зріс до 7,6 млрд гривень Фото: у бюджеті Пенсійного фонду не вистачає 7,6 млрд гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Доходи Пенсійного фонду України за січень-квітень 2021 року склали 159,6 млрд гривень, витрати - 167,2 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів Фонду досяг 7,6 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті ПФУ.

Як наголошується в повідомленні, в загальних доходах ПФУ кошти державного бюджету склали 56,1 млрд гривень. Власні кошти склали 103,5 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 9,6 млрд гривень.

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України зріс до 7,6 млрд гривень

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд гривень.

У 2020 році Кабінет міністрів прийняв рішення про скорочення чисельності працівників Пенсійного фонду України на 5%. Скорочення має дати економію в 59,7 млн гривень.

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд склав 13,2 млрд гривень.

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