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Дефицит Пенсионного фонда вырос до 4,5 млрд гривен

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 16:14
Дефицит Пенсионного фонда вырос до 4,5 млрд гривен Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-февраль 2021 года составили 76,5 млрд гривен, расходы - 81 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 4,5 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте ПФУ.

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 28,1 млрд гривен. Собственные средства составили 48,4 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 4,6 млрд гривен.

Дефицит Пенсионного фонда вырос до 4,5 млрд гривен

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год с дефицитом в размере 21,7 млрд гривен.

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен.

Напомним, Кабинет министров принял решение о сокращении численности работников Пенсионного фонда Украины на 5%. Сокращение должно дать экономию в 59,7 млн грн.

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