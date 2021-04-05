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Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины достиг 7,5 млрд гривен

Новина українською → Украина, Понедельник 05 апреля 2021 11:10
Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины достиг 7,5 млрд гривен Фото: дыра в Пенсионном фонде выросла до 7,5 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-март 2021 года составили 116,6 млрд гривен, расходы - 124,1 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонда достиг 7,5 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте ПФУ.

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 41,8 млрд гривен. Собственные средства составили 74,8,4 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 7,3 млрд гривен.

Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины достиг 7,5 млрд гривен

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год с дефицитом в размере 21,7 млрд гривен.

В 2020 году Кабинет министров принял решение о сокращении численности работников Пенсионного фонда Украины на 5%. Сокращение должно дать экономию в 59,7 млн гривен.

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