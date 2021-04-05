Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України досяг 7,5 млрд гривень
Доходи Пенсійного фонду України за січень-березень 2021 року склали 116,6 млрд гривень, витрати - 124,1 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду досяг 7,5 млрд гривень.
Про це повідомляється на сайті ПФУ.
Як наголошується в повідомленні, у загальних доходах ПФУ кошти державного бюджету становили 41,8 млрд гривень. Власні кошти склали 74,8,4 млрд гривень, у т. ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб і покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 7,3 млрд гривень.
Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду склав 13,2 млрд гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд гривень.
у 2020 році Кабінет міністрів прийняв рішення про скорочення чисельності працівників Пенсійного фонду України на 5%. Скорочення повинно дати економію в 59,7 млн гривень.