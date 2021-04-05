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Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України досяг 7,5 млрд гривень

Новость на русском → Україна, Понеділок 05 квітня 2021 11:10
Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України досяг 7,5 млрд гривень Фото: діра в Пенсійному фонді зросла до 7,5 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Доходи Пенсійного фонду України за січень-березень 2021 року склали 116,6 млрд гривень, витрати - 124,1 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду досяг 7,5 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті ПФУ.

Як наголошується в повідомленні, у загальних доходах ПФУ кошти державного бюджету становили 41,8 млрд гривень. Власні кошти склали 74,8,4 млрд гривень, у т. ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб і покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 7,3 млрд гривень.

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України досяг 7,5 млрд гривень

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду склав 13,2 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд гривень.

у 2020 році Кабінет міністрів прийняв рішення про скорочення чисельності працівників Пенсійного фонду України на 5%. Скорочення повинно дати економію в 59,7 млн гривень.

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