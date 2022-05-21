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Дефицит БПЛА. России не хватает сил для "разведывательных ударов", - разведка Британии

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Лондон, Суббота 21 мая 2022 09:28
Дефицит БПЛА. России не хватает сил для "разведывательных ударов", - разведка Британии Фото: в России дефицит разведывательных беспилотников для ударов (mil.in.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Эффективность российских войск может ухудшиться еще больше, если они продолжат терять беспилотники такими темпами. Ведь разведывательные БПЛА помогают РФ поражать украинские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

Как поясняют в британской разведке, в российско-украинской войне беспилотные летательные аппараты (БПЛА) играют решающую роль для обеих сторон, хотя они и испытали значительное истощение. БПЛА оказались уязвимыми как к сбитию, так и к электронным помехам.

"Россия пыталась реализовать концепцию "разведывательного удара", которую она совершенствовала в Сирии, с использованием специальных БПЛА для определения целей и их впечатления боевыми самолетами или артиллерией. Страна, вероятно, испытывает дефицит соответствующих разведывательных БПЛА для этой задачи, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей из-за санкций", - говорится в сообщении.

Отмечено, что российская авиация с экипажем в основном продолжает избегать вылетов над территорией Украины, вероятно, из-за угрозы со стороны невредимых украинских ЗРК.

"Если Россия будет продолжать терять БПЛА нынешними темпами, возможности российских сил разведки, наблюдения и разведки будут еще более ухудшены, что негативно повлияет на оперативную эффективность", - резюмировали в разведке Британии.

Напомним, за сутки ПВО Сухопутных войск поразила два российских беспилотника - "Орлан-10" и Zala, а еще один БПЛА оперативно-тактического уровня был уничтожен подразделениями зенитных ракетных войск ВСУ.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли более 460 беспилотников.

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