Более 28 700 военных и 460 беспилотников: Генштаб назвал потери России
Фото: с начала войны Россия потеряла более 28 700 военных и 460 беспилотников (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли более 28 700 военных. При этом было уничтожено 460 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 19 мая ориентировочно составляют:
- личного состава - около 28700 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1263 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 3090 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 596 (+1) ед,
- РСЗО - 200 (+1) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов - 204 (+1) ед,
- вертолетов - 168 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 460 (+5),
- крылатые ракеты - 103 (+0),
- корабли / катера - 13 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2162 (+5) ед,
- специальная техника - 43 (+0).
Напомним, группировка Объединенных сил продолжает оборонительную операцию на Донецком и Луганском направлениях. За сутки там уничтожено 28 единиц российской техники.
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