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ВСУ за день сбили три беспилотника, ракету и неопознанный летающий объект

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Киев, Суббота 21 мая 2022 01:10
ВСУ за день сбили три беспилотника, ракету и неопознанный летающий объект
Автор: Константин Широкун

ПВО Сухопутных войск поразила два российских беспилотника – «Орлан-10» и Zala. Еще один БПЛА оперативно-тактического уровня и одна крылатая ракета были уничтожены подразделениями зенитных ракетных войск ВСУ. Украинским военным удалось поразить одну цель неустановленного типа, предположительно вражеский вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

Ударная авиация Воздушных сил в очередной раз нанесла удары по скоплению техники, живой силе и другим объектам врага. В результате авиаударов уничтожены по меньшей мере 20 боевых бронированных машин армии РФ.

Напомним, что Зеленский рассказал о летчиках, которые летали на "Азовсталь". Рискуя жизнью, они доставляли на завод "Азовсталь" в Мариуполе еду и воду, а также забирали раненых.

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