Деескалація, мінімізація втрат і не тільки. Подоляк назвав переваги передачі Україні F-16

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка .

"Передання Україні винищувачів F-16 - це передусім про повне розуміння країнами-донорами (країнами Північної Європи) і загальної природи війни, і саме цього етапу. Це також про деескалацію, суттєве зниження ризиків масштабування війни та прискорення справедливого фіналу", - зазначив він.

Подоляк додав, що коли йдеться про передачу Україні винищувачів, мова ведеться і про мінімізацію наших втрат, і оптимізацію наступальних операцій, і збільшення ефективності знищення російського окупаційного угруповання.

За словами радника керівника ОП, країни, які сьогодні погоджуються передати авіаційну техніку Україні, відкрито демонструють, що вони глибоко зацікавлені в захисті міжнародного права, демократії та справедливості. Він зазначив, що усе це можливе лише за абсолютного програшу Росії.

Подоляк додав, що вкрай важливо, аби подібні рішення ухвалювали й інші союзники України з коаліції.

F-16 для України

18 серпня США схвалили передачу Україні літаків F-16 від Данії та Нідерландів. Україна отримає їх після завершення навчання пілотів.

Зазначимо, що Нідерланди можуть надати Україні 42 літаки, а Данія - ще 19.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зможе отримати перші літаки не раніше, ніж через 6-7 місяців.

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