ua en ru
Вт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Деескалація, мінімізація втрат і не тільки. Подоляк назвав переваги передачі Україні F-16

Вівторок 22 серпня 2023 14:35
UA EN RU
Деескалація, мінімізація втрат і не тільки. Подоляк назвав переваги передачі Україні F-16 Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Завдяки винищувачам F-16 Україна зможе знизити ризики масштабування війни та мінімізувати втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Передання Україні винищувачів F-16 - це передусім про повне розуміння країнами-донорами (країнами Північної Європи) і загальної природи війни, і саме цього етапу. Це також про деескалацію, суттєве зниження ризиків масштабування війни та прискорення справедливого фіналу", - зазначив він.

Подоляк додав, що коли йдеться про передачу Україні винищувачів, мова ведеться і про мінімізацію наших втрат, і оптимізацію наступальних операцій, і збільшення ефективності знищення російського окупаційного угруповання.

За словами радника керівника ОП, країни, які сьогодні погоджуються передати авіаційну техніку Україні, відкрито демонструють, що вони глибоко зацікавлені в захисті міжнародного права, демократії та справедливості. Він зазначив, що усе це можливе лише за абсолютного програшу Росії.

Подоляк додав, що вкрай важливо, аби подібні рішення ухвалювали й інші союзники України з коаліції.

F-16 для України

18 серпня США схвалили передачу Україні літаків F-16 від Данії та Нідерландів. Україна отримає їх після завершення навчання пілотів.

Зазначимо, що Нідерланди можуть надати Україні 42 літаки, а Данія - ще 19.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зможе отримати перші літаки не раніше, ніж через 6-7 місяців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Подоляк F-16
NEWS
Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов
Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам