ua en ru
Вт, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Деэскалация, минимизация потерь и не только. Подоляк назвал преимущества передачи Украине F-16

Вторник 22 августа 2023 14:35
UA EN RU
Деэскалация, минимизация потерь и не только. Подоляк назвал преимущества передачи Украине F-16 Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Благодаря истребителям F-16 Украина сможет снизить риски масштабирования войны и минимизировать потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Передача Украине истребителей F-16 - это, прежде всего, о полном понимании странами-донорами (странами Северной Европы) и общей природы войны, и именно этого этапа. Это также о деэскалации, существенном снижении рисков масштабирования войны и ускорении справедливого финала", - отметил он.

Подоляк добавил, что когда речь идет о передаче Украине истребителей, подразумевается и минимизация наших потерь, и оптимизация наступательных операций, и увеличение эффективности уничтожения российской оккупационной группировки.

По словам советника руководителя ОП, страны, сегодня соглашаются передать авиационную технику Украине, открыто демонстрируют, что они глубоко заинтересованы в защите международного права, демократии и справедливости. Он отметил, что все это возможно только при абсолютном проигрыше России.

Подоляк добавил, что очень важно, чтобы подобные решения принимали и другие союзники Украины по коалиции.

F-16 для Украины

18 августа США одобрили передачу Украине самолетов F-16 от Дании и Нидерландов. Украина получит их после завершения обучения пилотов.

Отметим, что Нидерланды могут предоставить Украине 42 самолета, а Дания - еще 19.

При этом министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сможет получить первые самолеты не раньше, чем через 6-7 месяцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Подоляк F-16
NEWS
Крым будем освобождать, скорее всего, военным путем, - Данилов
Крым будем освобождать, скорее всего, военным путем, - Данилов
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям